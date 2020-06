Criança infetada com coronavírus encerra creche no Algarve

Uma criança de dois anos infetada com Covid-19 obrigou ao encerramento, na segunda-feira, da Creche A Joaninha, em Santa Bárbara de Nexe, no concelho de Faro. A mãe do menino está também infetada, ao contrário do pai, que testou negativo."Em princípio a mãe contraiu o vírus em trabalho e depois transmitiu-o à criança" disse aoSérgio Martins, presidente da Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Nexe. O resultado do teste da mãe da criança foi conhecido na passada sexta-feira e de imediato o Centro Cultural e Social da Paróquia de Santa Bárbara de Nexe, onde a creche está inserida, tomou várias medidas. "Depois de sabermos o resultado do teste da mãe, avisámos para a criança não vir ao infantário na segunda-feira e contactámos duas funcionárias, que tinham tido contacto direto com a mulher, para também não virem trabalhar" adiantou aoLuís Galante, presidente do Centro.Durante a manhã de segunda-feira, o resultado do teste do menino de dois anos foi conhecido e a creche foi encerrada por recomendação das autoridades de saúde locais. O infantário tem 13 funcionários e na segunda-feira estavam 23 crianças no espaço. Os delegados de saúde de Loulé e Faro estão a acompanhar o caso, pelo facto de a família residir em Almancil, concelho de Loulé mas a criança frequenta a creche em Faro.Os estados de saúde da mãe e do menino são estáveis e não inspiram cuidados. Todas as crianças e funcionários da creche estão de quarentena.