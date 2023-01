Portugal regista 4 149 096 agregados familiares, mas mais de três milhões de famílias não contam com crianças de idade inferior a 15 anos, revelam os dados detalhados sobre as estruturas familiares elaborados a partir dos Censos 2021, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).



As contas indicam que há cerca de um milhão de agregados domésticos com uma só pessoa.









