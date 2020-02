Crianças brincam ao Carnaval em Sines

As festividades do Carnaval de Sines 2020, começaram esta sexta-feira, com a realização da 29.ª edição do Carnaval dos Pequeninos, uma organização da Junta de Freguesia de Sines.

Cerca de 1300 crianças das escolas básicas e jardins-de-infância de Sines e Porto Covo desfilaram numa iniciativa que teve como tema ""A Vida Marinha"" e onde a animação esteve a cargo do Teatro do Mar, o Grupo Gigantones e os Gaiteiros Vasco da Gama.

Durante cerca de uma hora as crianças mostraram os fatos e as mascaras que construíram nas salas de aula, uma iniciativa que tem como objetivo "manter a tradição do carnaval juntos dos mais jovens" e que marca o arranque oficial do Carnaval de Sines.

O Carnaval de Sines mantém os habituais desfiles diurnos e noturnos, entre domingo e terça-feira, com a folia aliada à sátira, "religiosa e política", que os grupos foliões "emprestam" à maior festa do litoral alentejano.

Os festejos, que se celebram em Sines desde 1926, vão contar com a participação de cinco escolas de samba, 17 carros alegóricos, 15 grupos alegóricos e oito foliões e mais de duas mil pessoas, que, durante os três dias de folia, desfilam na principal avenida da cidade, transformada num sambódromo, em nome da tradição carnavalesca.