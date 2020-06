Crianças com coronavírus estão a recuperar no Hospital D. Estefânia em Lisboa

No Dia da Criança, Graça Freitas quis dar uma notícia animadora: das 14 crianças que estiveram internadas com Covid-19 no Hospital D. Estefânia, em Lisboa, cinco permanecem na unidade hospitalar, uma das quais em Cuidados Intensivos."A evolução foi favorável na última semana", afiançou a Diretora-geral da Saúde.No balanço divulgado esta segunda-feira, há a registar mais 14 mortos (passou para 1424) e mais 200 casos (total de 32 700), sendo que, destes, 193 foram em concelhos da região de Lisboa e Vale do Tejo.