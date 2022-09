Crianças com pais fumadores têm maior probabilidade de ter asma

As crianças têm mais probabilidade de ter asma se os pais tiverem sido expostos ao fumo do tabaco durante a infância. Esta é a conclusão de um estudo que reuniu investigadores da Austrália, Reino Unido e Sri Lanca e que envolveu cerca de 1689 pais e os respetivos filhos.



O estudo, publicado no jornal European Respiratory, revelou ainda que o fumo pode provocar consequências entre gerações, ou seja, respirar fumos tóxicos depois de uma pessoa ter fumado um cigarro pode prejudicar a saúde de filhos e netos.





Os números divulgados são impressionantes. O risco de asma não alérgica nas crianças pode chegar aos 59% caso os pais tenham sido expostos ao tabagismo passivo na infância. Estes valores são revelados em comparação com as crianças cujos pais não foram expostos.

Já se os pais tiverem sido expostos ao fumo passivo e, entretanto, começarem a fumar o risco pode ascender aos 72%, assegura o investigador, Jiacheng Liu, da Universidade de Melbourne.





Também um dos investigadores deste estudo, Dinh Bui, Bui deixa um apelo: "Os homens devem tentar evitar fumar para reduzir o risco de afetar a saúde dos seus próprios filhos ou descendentes."

E se as crianças expostas ao fumo são mais propensas a desenvolver doenças respiratórias, a situação pode agravar-se em situação em que a exposição ao fumo aconteceu antes dos 15 anos.



Já se forem rapazes podem sofrer alterações nas células germinativas, ou seja, aquelas que produzem espermatezóides. "Nos rapazes, as células germinativas continuam a desenvolver-se até à puberdade, e este é um período vulnerável quando a exposição ao fumo do tabaco pode afectá-las e causar alterações epigenéticas", garante Bui.