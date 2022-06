As crianças até aos 16 anos com sintomas sugestivos de hepatite aguda, como náuseas, anorexia, vómitos ou icterícia, ou com dor abdominal e diarreia, devem ser observados no hospital com urgência.



A Direção-Geral da Saúde (DGS) publicou esta terça-feira uma orientação sobre os casos suspeitos de hepatite aguda infantil de causa desconhecida.









