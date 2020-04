Crianças contagiadas com coronavírus recuperam em casa

O novo coronavírus também está atacar as crianças. Na Beira Interior há pelo menos três casos - as vítimas estão estáveis e a recuperar em casa.Em Celorico da Beira um menino de três anos foi detetado com a doença Covid-19. Trata-se de um filho e neto de dois carteiros que também já foram sujeitos ao teste de despistagem que deu positivo. Desconhece-se como foi o circuito do contágio, sendo que os membros desta família estão todos em quarentena e isolamento.No concelho do Sátão, também um rapaz de 12 anos está em isolamento porque está infetado com coronavírus. As pessoas que contactaram com o menor no centro de Saúde estão em isolamento e vão ser sujeitos ao teste de despistagem da doença. O outro menor reside em Viseu.