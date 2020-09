Crianças deficientes sem auxiliares na escola no Fundão

Com o novo ano letivo à porta, os pais de três crianças com múltiplas deficiências do concelho do Fundão estão apreensivos por ainda não ter sido atribuída uma assistente operacional para acompanhar os filhos na escola tal como vinha a acontecer nos últimos quatro anos.









João, residente no Fundão, Iris, em Alpedrinha, e Filipa, em Enxames, todos com 7 anos, frequentavam jardins de infância nas respetivas freguesias, mas este ano são obrigados por lei a transitar para o primeiro ciclo e deixam de estar enquadrados pelo programa que lhes garantia o acompanhamento destas tarefeiras. “Andamos há dois meses a falar com a câmara municipal e com o agrupamento de escolas que vão empurrando a responsabilidade e não resolvem a situação”, queixa-se José Caixinha, pai de Filipa.

Francisco Martins, pai de Iris, diz-se “preocupado porque, para além das aulas na sua escola primária, eles vão ter de se deslocar ao Fundão alguns dias por semana a uma unidade de multideficiência. A Iris e a Filipa moram a 15 quilómetros e o transporte será feito por táxi. E sem acompanhante, como é se tiverem uma crise durante a viagem?”, questiona. “Eles são totalmente dependentes e precisam de vigilância permanente. Por isso, sem tarefeira, o João não vai à escola”, afirma Ana Sousa, mãe do menino. Ao CM, Alcina Cerdeira, vereadora da Câmara do Fundão, garante que “na unidade de multideficiência os menores serão acompanhados por professores especializados e, nas suas escolas, as crianças terão uma assistente operacional. Ainda esperamos resposta do Ministério da Educação sobre o acompanhamento durante o transporte”.