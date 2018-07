Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Crianças e adultos com sintomas de intoxicação em campo de férias na praia de Mira

Vítimas foram assistidas.

Por Mário Freire | 08:59

Onze crianças e dois adultos de um campo de férias na praia de Mira apresentaram esta quinta-feira de manhã sintomas de intoxicação e foram assistidos pelo INEM e bombeiros.



Uma das crianças foi hospitalizada, mas teve alta no mesmo dia. "Por precaução ligámos ao 112, mas graças a Deus não foi uma coisa do outro Mundo", referiu o padre José Sanches, do Centro Social Padres Redentoristas, de Castelo Branco, ao qual pertencem as crianças.



"Protegemos o restante grupo, que fez as atividades sem se aperceber do ocorrido", disse a professora Anabela Martins.



O alerta foi para uma indisposição de crianças de um grupo de 120. "Após uma triagem, só 11 e duas auxiliares tinham tonturas e vómitos", disse Carlos Costa, adjunto de comando dos bombeiros de Mira.