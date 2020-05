Crianças e jovens resistem à Covid-19

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

John Edmunds, membro do Conselho Consultivo Científico para Emergências da Grã-Bretanha, diz estar impressionado com o facto de as crianças e adolescentes não desempenharem um papel muito importante na disseminação do novo coronavírus."É incomum que os mais novos não pareçam ter um papel relevante na transmissão porque, para a maioria dos vírus e bactérias respiratórias, elas desempenham ...