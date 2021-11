Crianças e jovens sentem que não têm voto na matéria e que a sua opinião não conta, revela inquérito

Perto de 80% das mais de 9 mil crianças e jovens que responderam à consulta nacional "Tenho Voto na Matéria", da Unicef, nunca deu a sua opinião sobre o sítio onde vive ou quando deu não foi tida em conta.

Estes e outros dados são conhecidos esta sexta-feira quando forem apresentados os resultados da consulta nacional "Tenho Voto na Matéria", realizada pela Unicef Portugal, e que quis saber o que pensam, sentem e desejam as crianças e jovens para as suas comunidades.

A consulta nacional decorreu entre 15 e 26 de setembro de 2021, através de um inquérito 'online' de sessões de discussão, de norte a sul do país e ilhas, e ao qual responderam 9.306 crianças e jovens de todos os distritos do país, com idades entre os seis e os 18 anos.