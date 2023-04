Alunos e alunas vão poder ser chamados pelos nomes que escolherem, independentemente do que estiver no assento de nascimento. Se, por exemplo, o nome de registo for Manuel e o aluno quiser ser chamado de Maria, a escola deve adequar a documentação.



O projeto de lei do PS, que vai ser discutido esta quarta-feira, estipula ainda que os estabelecimentos de ensino devem, também, respeitar a escolha do vestuário, pois os rapazes podem querer usar roupas de raparigas e vice-versa.









