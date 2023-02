Mascarados de palhaços, princesas, super-heróis, vilões, dançarinos, polícias e de tantas outras fantasias. Foi assim que milhares de crianças deram, esta sexta-feira, início à folia carnavalesca.



Vestidos a rigor, os mais novos levaram a alegria do Carnaval pelas várias localidades do País com os tradicionais desfiles escolares que encheram as ruas de cor e fantasia.









