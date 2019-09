Crianças, idosos e grávidas têm maior risco de contrair infeção listeriose

A listeriose é uma infeção causada pela bactéria listeria. Os casos recentes registados no sul de Espanha, com origem em carne contaminada com a bactéria, lançaram o alerta para este problema.Os sintomas mais frequentes são náuseas, febre, vómitos, diarreia, e podem ocorrer também dores musculares. Mário Durval, médico especialista em Saúde Pública, explica que a bactéria que está na origem da listeriose "está no ambiente" e que tem características que permitem distingui-la das restantes bactérias que só sobrevivem quando expostas a temperaturas "médias".No entanto, a listeria é uma bactéria que só "sobrevive e se multiplica em temperaturas baixas". Com uma percentagem de mortalidade que ronda os 30 por cento, o médico aponta as crianças e idosos, assim como os diabéticos, doentes imunodeprimidos e grávidas como a principal preocupação, uma vez que constituem os grupos de maior risco.Neste último caso, existe uma grande probabilidade de transmissão vertical, da mãe para o feto, o que, alerta o médico, representa um aumento do risco de aborto e de morte fetal.O período de incubação da listeriose vai de três a 70 dias, e geralmente as primeiras manifestações aparecem na sua maioria às três semanas. Embora a sintomatologia da listeriose seja semelhante à de outras infeções que também têm origem em bactérias, o médico Mário Durval alerta que os doentes devem procurar ajuda médica sempre que exista a permanência dos sintomas ou se esta for uma "situação muito incómoda".Após a observação do doente, é necessário proceder ao "isolamento do microrganismo" para se obter o diagnóstico, feito através de análise às fezes. Para tratar a listeriose, os doentes são, na sua maioria, sujeitos a tratamento através de antibiótico adequado às necessidades específicas de cada caso em particular.No caso das grávidas, fazer um tratamento antecipado representa também uma forma de prevenção da contaminação do feto ou recém-nascido.A transmissão da listeriose é feita através da ingestão de alimentos contaminados. O maior perigo está nos alimentos crus e mal conservados e a bactéria pode estar em carnes, frutas, vegetais, leite, etc.A listeriose é considerada uma doença rara, segundo a Organização Mundial da Saúde, com 0,1 a 10 casos por cada milhão de pessoas por ano.Mário Durval, Delegado de saúde Reg. Lisboa e Vale do TejoMário Durval– O período de incubação da doença vai de três a 70 dias, e a média é de três semanas, mas depende de pessoa para pessoa, se é mais forte ou mais fraca do ponto de vista imunológico, e das circunstâncias em que o alimento foi ingerido e se a listeria é mais ou menos violenta.– Não. Nas carnes industriais, em que a contaminação ocorre nos lotes, podem existir alguns problemas. Não podemos é dizer às pessoas que é "esta" a carne.