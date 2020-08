Crianças libertam mocho em Faro

Uma cria de mocho-galego que foi encontrada, caída e imóvel no chão, pelos alunos do Colégio Nossa Senhora do Alto, em Faro, quando brincavam no recreio da escola, foi entregue ao Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens (RIAS), em Olhão, onde foi recuperada. As crianças contaram com a ajuda das professoras na entrega do animal ao RIAS.

"Durante o exame físico não foram encontradas lesões, mas o mocho encontrava-se um pouco debilitado", revelou o RIAS, segundo o qual a ave recebeu "fluidos subcutâneos para que pudesse hidratar rapidamente, e fornecido alimento adequado".





Quando totalmente recuperado, técnicos do RIAS deslocaram-se com a ave até à escola onde foi encontrada, e na qual os esperavam as crianças, que aprenderam um pouco sobre aquela espécie. O mocho foi então devolvido à natureza, para viver novamente em liberdade.