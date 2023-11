Crianças passam frio no jardim de infância e escola primária em São Pedro do Sul

As cerca de 30 crianças que frequentam o jardim de infância e o 1.º ciclo do Polo Escolar de Sul, em São Pedro do Sul, passam frio nas salas de aula, porque o quadro elétrico não foi reforçado e o que está atualmente a funcionar não aguenta com os aparelhos de ar condicionado ligados.









A situação arrasta-se desde o início do ano escolar, altura em que o ministro da Educação, João Costa, inaugurou a nova escola, num investimento de mais de 700 mil euros. “A escola está nova mas não dá condições aos miúdos, que estão sempre com frio e doentes. As temperaturas estão cada vez mais baixas e o problema não se resolve. Vamos avançar com um abaixo-assinado”, garantiu Marta Figueiredo, representante dos pais. A direção do agrupamento empurra o problema para a autarquia de São Pedro do Sul. “Há meses que pedimos à empresa de eletricidade para resolver a situação e nada acontece. A partir de segunda-feira esperamos ter tudo resolvido”, concluiu o presidente da câmara, Vítor Figueiredo.