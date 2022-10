Crianças que passam mais tempo perto do mar têm melhor saúde mental em adultos

As crianças que passam mais tempo perto do mar, ou do rio, tornam-se adultos com melhor saúde mental, de acordo com um novo estudo.



Investigadores de 18 países descobriram que passar mais tempo em "espaços azuis" como o mar, rios ou lagos, pode melhorar o bem estar psicológico. O estudo surgiu depois de se comprovar que passar tempo em "espaços verdes" está associado ao bem estar geral.



O Centro de Pesquisa e Educação Europeu, da Universidade de Exeter, no Reino Unido, entrevistou mais de 15 mil pessoas de 14 países europeus, de Hong Kong, do Canadá e da Austrália e questionou a infância de cada um.



Os participantes contaram as suas experiências em "espaços azuis", até aos 16 anos de idade, incluindo quanto tempo passaram perto da água e quanto tempo os pais os deixaram brincar nestas áreas.



Foram também questionados sobre o mais recente contacto com "espaços azuis ou verdes" e sobre a sua saúde mental durante as duas últimas semanas, refere o jornal britânico Independent.



O estudo comprovou que existe, de facto, uma ligação entre a quantidade de tempo passada em "espaços azuis" e a qualidade da saúde mental dos adultos. Isto acontece porque aqueles que passaram mais tempo nestas áreas, enquanto crianças, dão mais valor a espaços naturais e têm maior tendência a visitá-los enquanto adultos.



Os especialistas perceberam que muitas das pessoas não passaram tanto tempo perto do àgua, enquanto crianças, por terem sido educadas por adultos estritamente cuidadosos que entendiam estes espaços como "de risco", refere o jornal.



"Esta pesquisa sugere que apoiar as crianças a sentirem-se confortáveis perto da água e a desenvolveram competências para nadar, durante os primeiros anos, pode ter benefícios para o resto da vida" disse ao Independent Leanne Martin, professora da Universidade de Exeter.



Como resultado, passar mais tempo nestes espaços está associado a uma maior bem estar, físico e psicológico.