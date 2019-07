Crias de Andorinhas-do-mar-anãs saíram dos ovos em Faro e já estão a voar

Mais de 40 crias já eclodiram e estão a começar a voar, na colónia de andorinhas-do-mar-anãs que existe na praia de Faro, na zona da Barrinha. A área onde estão os ninhos tinha sido protegida, no início de junho, por voluntários, preocupados com a segurança das aves e dos ovos.O maior perigo era a passagem de pessoas ou, principalmente, cães sem trela, pela zona. Georg Schreier, um ornitólogo alemão que vive no Algarve e que teve a iniciativa de proteger o local, chegou a detetar marcas de pneus de veículos motorizados nas dunas próximas dos ninhos.A Barrinha é todos os anos procurada, nesta altura do ano, por dezenas de andorinhas-do-mar-anãs para nidificarem.Georg Schreier, com o apoio de associações ambientalistas e do Parque Natural da Ria Formosa, e com autorização do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, isolou o local com cordas presas em estacas. Foram ainda colocados sinais a pedir às pessoas para que não se aproximem muito da zona.