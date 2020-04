Crise de ansiedade pode ser confundida com o coronavírus. Saiba porquê

Os sintomas de uma crise de ansiedade podem ser semelhantes ao do coronavírus. Ter um ataque de pânico pode fazer com que tenha uma experiência semelhante aos sintomas da covid-19 devido às dores no peito e falta de ar.



O problema do foro psicológico pode então ser confundido com sintomas do coronavírus, levando a um alarmismo ainda maior por parte de quem o sente.







Os problemas do foro psicológico, podem levá-lo(a) a que entre em pânico por pensar que se pode tratar da covid-19. Por via das dúvids, deverá ligar sempre para o SNS e caso se trate de ansiedade, pode seguir algumas técnicas para minimizar os efeitos.



Respiração

Deverá tentar restabelecer a respiração, inspirando e expirando devagar.



Rotina

Se sofre de ansiedade, é normal que neste período de confinamento essa condição possa vir a agravar-se devido às contingências.



No entanto, evite que situações menos positivas interfiram com a sua rotina e procure mecanismos adaptados.

Estilo de vida

Manter um estilo de vida saudável é fundamental para prevenir ataques de ansiedade. Horas de sono regulares e uma alimentação saudável afastam vários problemas de saúde e podem fazer com que se sinta menos ansioso(a).