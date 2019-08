António Costa afirma "haver consequências" para quem não cumprir uma eventual requisição civil

Acompanhado pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrito, o primeiro-ministro António Costa visitou este domingo o Sistema de Segurança Interna, em Lisboa.No final da visita, Costa falou mais uma vez aos jornalistas e assumiu que caso seja decretada uma requisição civil, se esta não for cumprida, as forças de segurança têm instruções para agirem e haverão consequências.O primeiro-ministro relembrou que "foi feita a avaliação do ponto de situação" a fim de ser possível delinear "as missões a serem desempenhadas nos próximos dias". No entanto, Costa diz que o Executivo deseja "não ser necessário desempenhar essas missões".

Esta greve está a mobilizar várias entidades a agir e António Costa afirmou que as forças de emergência estão prontas a atuar.



Na sua intervenção, o primiero-ministro referiu mais uma vez ser possível decretar uma requisição civil caso os serviços mínimos não sejam cumpridos. O cenário desta greve "gera preocupação", mas "com um bom planeamento os diferentes serviços cumprirão as suas missões".



Costa reiterou o seu desejo que os serviços mínimos sejam cumpridos. "O País já tem uma democracia suficientemente madura para saber viver com o exercício do direito à greve, mas isto tem como contrapartida o dever do cumprimento dos serviços mínimos, quando estes são decretados".



"Se todos fizermos a nossa parte, conseguiremos viver os próximos dias com a menor perturbação possível", afirmou.



Questionado sobre uma eventual requisição civil, Costa referiu que se for imposta, tem de ser cumprida. "A violação da requisição civil constitui um crime de desobediência e foram dadas instruções às forças de segurança para agirem e haverão consequências" para quem não cumprir uma eventual requisição civil.



"A violação de uma eventual requisição civil não pode passar incólume" e tem consequências legais previstas no código penal, frisou.



O primeiro-ministro advertiu que as forças de segurança foram instruídas para assegurar o "devido sancionamento" em caso de incumprimento de uma eventual requisição civil, apelando para que impere o "bom senso".



António Costa relembrou ainda ser "necessário que a lei seja cumprida. A lei diz que os trabalhadores têm direito à gerve, mas também diz que em circunstâncias determinadas cabe ao Governo decretar os serviços mínimos.



O primeiro-ministro fez questão de dizer também que se deve "sempre antecipar o pior e estar preparados para o pior", mas que também se deve sempre "desejar o melhor".