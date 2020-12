Mais de 300 pessoas ficaram sem trabalho nos setores da restauração e da hotelaria da região de Viseu na sequência da pandemia de Covid-19.O alerta é do Sindicato dos Trabalhadores da Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Centro, que nos últimos dias tem realizado várias ações para sensibilizar o Governo para as graves consequências que a situação pandémica está a provocar neste setor da economia.“O cenário é muito negro”, garante António Baião, porta voz do movimento sindical.