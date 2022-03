A crise sísmica na ilha de São Jorge, Açores, levou as Forças Armadas a ativar o seu plano para catástrofes nas regiões autónomas. “Foi ativado o ‘Plano Atlântico’ para planeamento, tendo sido ativada a Força de Reação Imediata para o efeito, e sido determinado o aumento de prontidão para 24 horas de meios essenciais do Sistema de Forças Nacionais a uma eventual necessidade de intervenção militar em apoio emergência civil”, adiantou ao CM o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, almirante Silva Ribeiro.