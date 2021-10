A emblemática passagem, este sábado, ao final da tarde, do rio Guadiana, de Ayamonte (Espanha) para Vila Real de Santo António (Portugal), marca o início da peregrinação dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) pelas 21 dioceses portuguesas.A peregrinação começa este domingo, na Diocese do Algarve, e termina em julho de 2023 no Patriarcado de Lisboa, onde, nesse verão (1 a 6 de agosto) se realiza a JMJ, com a presença do Papa Francisco.