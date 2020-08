Cruz Vermelha do Alto Tâmega atende vítimas de violência doméstica

A região do Alto Tâmega dispõe em Chaves, desde o início do mês, de uma estrutura de atendimento e apoio a vítimas de violência doméstica, anunciou esta sexta-feira a delegação local da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP).

Em comunicado, a delegação flaviense da CVP, no distrito de Vila Real, explicou que o objetivo da estrutura é "assegurar o acompanhamento das vítimas a nível social, psicológico e jurídico".

"Este gabinete, que se constitui como a primeira resposta social existente neste território, com intervenção no âmbito da violência doméstica, tem instalações e funcionamento sediados na Delegação de Chaves da Cruz Vermelha Portuguesa", destaca.

Com o nome "Um Novo Começo", o gabinete integra a rede nacional de estruturas de atendimento sob a tutela da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) e resulta de um protocolo entre esta e a CVP, acrescenta a nota.

A estrutura efetua "a avaliação e gestão do grau de risco de cada situação concreta e das necessidades de cada vítima, de forma a assegurar uma intervenção individualizada e promotora da segurança".

E visa também "promover informação e formação sobre a problemática da violência doméstica a públicos estratégicos a nível local e regional".

A equipa multidisciplinar do gabinete é composta por um psicólogo, uma assistente social e uma advogada, e têm como funções o atendimento e acompanhamento das vítimas, a realização de planos de avaliação, gestão e segurança, a intervenção individual e articulação com outras entidades necessárias ao acompanhamento, e o encaminhamento, segurança e autonomização das vítimas, explica o comunicado.

A estrutura de atendimento abrange a região do Alto Tâmega, que junta os concelhos de Chaves, Boticas, Valpaços, Montalegre, Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar.

A Delegação de Chaves da CVP realça que, "tal como no resto do país, o flagelo da violência doméstica também é uma realidade no território do Alto Tâmega, que pode atingir e vitimar mulheres, crianças, idosos, homens, jovens e menos jovens, e que pode ocorrer em qualquer família, independentemente da condição social ou económica".