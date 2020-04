Cruzeiro atraca em Lisboa para reabastecimento. Volta ao mundo foi interrompida pela pandemia

A entrada de um navio cruzeiro no Tejo, na manhã deste sábado, despertou a atenção de muitos lisboetas, que questionam o motivo da chegada do navio numa altura de pandemia e quando tinha sido anunciado que este tipo de embarcações ia ser proibida de atracar no Porto de Lisboa.Mas de acordo com fonte oficial do Porto de Lisboa, trata-se de uma paragem para reabastecimento (escala técnica) e não haverá qualquer desembarque de passageiros – o navio está vazio – nem de tripulantes.O Viking Sun estava a realizar uma volta ao mundo que teve início em Inglaterra a 31 de agosto do ano passado e deveria terminar a 1 de maio, mas que foi interrompida no início deste mês devido à pandemia. O passageiros desembarcaram em Bali e regressaram de avião aos países de origem nessa altura.