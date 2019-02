Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cuidador informal passa a ter direito a subsídio

Haverá dois tipos de cuidadores e o principal terá direito a apoio do Estado. Medida beneficiará 230 mil pessoas cuidadas.

Por Sónia Trigueirão | 10:18

Vão passar a existir dois tipos de cuidadores, um informal principal e outro não principal. No entanto, apenas no primeiro caso o cuidador, que não exerce nenhuma atividade profissional, poderá beneficiar de um subsídio.



Estas são duas das medidas de apoio ao Cuidador Informal, inscritas na proposta de lei do Governo, entregue esta sexta-feira na Assembleia da República e apresentada pelos ministros do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, e da Saúde, Marta Temido.



De acordo com a proposta, o subsídio a atribuir ao cuidador principal depende do rendimento do agregado familiar não ser superior a uma percentagem, ainda não definida, do indexante dos apoios sociais (IAS).



Além disso, o Governo propõe a criação de projetos-piloto, com a duração de 12 meses, antes de serem alargadas à generalidade dos cuidadores e pessoas cuidadas. Segundo o ministro Viera da Silva, que não soube dizer qual o orçamento disponível para aplicar esta proposta, há cerca de 230 mil pessoas cuidadas, mas ainda será necessário fazer um levantamento.



Entre as medidas destaca-se também o facto do cuidador informal principal poder ter acesso, para assegurar a sua reforma, ao regime de Seguro Social Voluntário através da introdução no Código Contributivo de uma taxa de 21,4%.