O Presidente da República (PR) promulgou esta quinta-feira o diploma que prevê alterações ao estatuto de cuidadores informais, ainda que considere que as mudanças ficam “aquém do esperado”. Passam a estar contempladas como cuidadoras pessoas que não têm laços familiares com a pessoa cuidada.













Ao CM, Jorge Gonçalves, da Associação Nacional de Cuidadores Informais, sublinha que “o diploma foi indevidamente aprovado”, uma vez que “é indecente alargar o estatuto, mas obrigar a que as pessoas residam na mesma casa”.



