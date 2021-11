O Governo vai alargar o descanso do cuidador informal às unidades de cuidados continuados de saúde mental, anunciou esta sexta-feira a secretária de Estado da Ação Social, Rita Mendes.A governante garantiu ainda que vai ser concretizada a diferenciação positiva da comparticipação da Segurança Social no descanso do cuidador.Os dados mais recentes (de outubro) revelam que deram entrada 1190 requerimentos para obter o estatuto de cuidador informal, dos quais 2954 nos 30 concelhos-piloto.