"Cuidados de saúde não voltaram aos níveis pré-pandemia", revela ministra da Saúde

A ministra da Saúde, Marta temido, disse esta quarta-feira, em audição parlamentar, que nas últimas 24 horas foram administradas mais de 150 mil vacinas Covid.



"Os cuidados de saúde têm registado uma normalização no entanto ainda não voltaram aos níveis pré-pandemia", revelou a ministra da Saúde.





"Adiar tratamento tem repercussões nos tempos de espera e só pode ser controlado com a pandemia", acrescentou."A presidência portuguesa na União Europeia terminou mas o espírito mantém-se", disse Marta Temido realçando que a área da saúde tem que continuar a dar respostas para interdependentes para controlar a pandemia."É possível identificação do link epidemiológico num número significativo de casos. A região de Lisboa e vale do Tejo é a região com mais pressão neste momento", disse Marta Temido e acrescentou: "A saúde pública está a fazer o seu trabalho e consegue fazer o rastreio da ligação dos casos em mais de metade dos casos reportados"."O certificado Covid foi uma ambição da União Europeia e da presidência portuguesa de forma a ter a normalidade possível. O certificado tem as possibilidades que são conhecidas para permiter um melhor alinhamento com aquilo que é a exigência das medidas sanitárias e a circulação na União Europeia", explicou a ministra da Saúde e alertou que o certificado de vacinação deve ser lido com prudência porque há muita coisa incerta sobre a Covid-19.Relativamente à vacinação, Marta Temido refere: "Aquilo que ambicionamos é conseguir ter durante os primeiro dias do mês de agosto uma percentagem da população de mais de 60% com uma dose da vacina e mais de 50% com vacinação completa". "Agosto vai ser um mês intenso em que pretendemos melhorar a velocidade da vacinação para chegar ao final de setembro com vacinação completa em mais de 70% da população e mais de 90% com uma dose da vacina", indica a ministra.A ministra da Saúde revelou aos deputados na audição parlamentar que entre março e maio de 2021 o SNS perdeu recursos porque os contratos tinham sido feitos para reforçar o serviço numa realidade mais difícil da pandemia e avançou que relativamente ao Estado de Emergência voltar a ser uma realidade "não há impossibilidades totais, mas as condições são distintas" atualmente.Marta Temido explicou que face ao elevado número de aposentações de médicos que se tem registado o Governo tem criado mecanismo de contratação para colmatar essa situação.O Governo tem, ao abrigo do plano de Restruturação, 100 novas unidades de saúde para construção, mais de 300 unidades para requalificar e mais centros integrados de diagnóstico e de tratamento.Em atualização