Cuidados Intensivos do hospital da Feira conta com mais 20 camas

O Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira, está a preparar mais 20 camas de Cuidados Intensivos para internamentos relacionados com a Covid-19, anunciou esta quinta-feira a administração do Centro Hospitalar do Entre Douro e Vouga (CHEDV).









“Vai permitir-nos dar uma resposta acrescida às necessidades previsíveis para os próximos dias e semanas. Espera-se que esta nova área de tratamento comece a receber os primeiros doentes na manhã da próxima quarta-feira, dia 18 de novembro”, referiu fonte oficial do CHEDV.

Ao início do dia de quinta-feira, o São Sebastião tinha internado em enfermaria específica para Covid-19 um total de 98 doentes, aos quais se juntavam ainda 21 utentes na Unidade de Cuidados Intensivos.