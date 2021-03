Portugal regista 484 internados em Unidades de Cuidados Intensivos com Covid-19, no valor mais baixo desde 1 de janeiro, quando existiam 483 doentes graves. No espaço de 24 horas, há menos oito doentes críticos. No total, os hospitais somavam 2165 internados, no sábado, numa redução de 15 hospitalizados.É necessário recuar a 1 de novembro do ano passado para obter um valor mais baixo: estavam então internados 2122 doentes. Esta terça-feira é assinalado o primeiro ano de pandemia de Covid-19 em Portugal, doença que provocou 16317 óbitos, dos quais 41 este sábado.