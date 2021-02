Cuidados intensivos estão perto do limite

Portugal atingiu esta sexta-feira um máximo de doentes Covid em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), com 904 pessoas a receber tratamentos de fim de linha, mais 41 do que na véspera. O limite disponível de 1000 camas, avançado recentemente pela ministra da Saúde Marta Temido, está assim muito perto de ser atingido. As previsões do Governo apontam para 1100 camas em UCI ocupadas até 20 de fevereiro, o que terá impacto na disponibilidade de camas para pessoas com outras doenças. No total estavam internadas esta sexta-feira 6412 doentes, menos 84 do que na quinta-feira.









O País registou mais 258 mortes relacionados com a Covid-19 e 6916 casos de infeção. Depois de uma descida durante quatro dias, o número de mortos voltou a subir. Houve também 11 342 pessoas que foram dadas como recuperadas - pelo quinto dia consecutivo o número de recuperados superou o de novas infeções.

A pressão sobre as unidades de saúde é muita, como é o caso do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. O número de internados com Covid-19 continua elevado (257), e esta sexta-feira foram registadas 12 mortes, até ao meio dia, o número mais elevado dos últimos dez dias. Desde 27 de janeiro, já se registaram 80 mortes, sendo que apenas sete estavam nos cuidados intensivos.





Entretanto, o instituto Nacional de Estatística revelou que a terceira semana de janeiro foi a mais letal desde o início da pandemia, com 4898 óbitos.