Sindicato alerta para falta de médicos e encerramento de serviços no Santa Maria. Hospital nega

Os cuidados intensivos para doentes respiratórios do Hospital Santa Maria encerram esta quinta-feira por falta de médicos, diz o Sindicato dos Médicos da Zona Sul (SMZS) em nota enviada aoA mesma fonte revela que já na quarta-feira o serviço de Pneumologia do hospital também esteve fechado, não tendo sido possível garantir o número mínimo de médicos de forma a manter o serviço em funcionamento.No ano de 2022, formaram-se, no Hospital de Santa Maria da Feira, três médicos especialistas em pneumologia. Para o SMZS, esta gestão estende-se desde o Conselho de Administração, "que não previu nem evitou esta situação", segundo comunicado.Apesar de o Sindicato dos Médicos da Zona Sul ter avançado que a unidade de saúde tinha encerrado os serviços, esta informação foi negada ao. O próprio hospital desmente o encerramento das instalações, em concreto, dos Cuidados Intensivos.Em atualização.