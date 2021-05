Culturas vandalizadas e destruídas em Viseu

Pequenos agricultores, quase todos com culturas de subsistência, estão revoltados e ponderam abandonar a atividade por causa de sucessivos episódios de furtos e vandalismo, que acontecem na freguesia de Orgens, junto à Ecopista do Dão. A GNR já recebeu várias queixas contra desconhecidos mas ainda não identificou os suspeitos, que atuam quase sempre durante a noite.“Já fui assaltada várias vezes. Roubaram-me hortaliças, cebolas, alfaces e até uma máquina de sulfatar”, explicou Mércia Almeida, de 75 anos, com uma vida ligada à agricultura. Também para Vítor Martins, que a pandemia potenciou o regresso à terra dos avós e às origens, lamenta os crimes.