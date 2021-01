Curae: o novo projeto português de adoção de plantas para promover o bem-estar

Cada planta custa 15,99€ mas também é possível comprar as 12 plantas da Curae através do

Plant Family Abundance (149,99€) — proteção, alegria, energia, paz e amizade são alguns dos benefícios de cada espécie, ou os packs de paz interior, criatividade, gratidão e confiança.

Curae é um novo projeto português, criado por Sofia Eiras Antunes, de 24 anos, que tem como objetivo a adoção de plantas para promover o bem-estar. "A vida urbana deixa-nos ansiosos e menos presentes", lê-se na apresentação da marca.A jovem, que conta com a mãe como sócia deste projeto, acredita num mundo onde "cuidarmos uns dos outros nos ajuda a alcançar um equilíbrio interior consistente".O projeto, que arrancou no final de 2020, começou com a venda de plantas online e fornece também ferramentas para quem quer perceber mais sobre cuidar de plantas. "Todos serão convidados a nutrir a sua mente à medida que proporcionam felicidade à sua família alargada. São inúmeros os benefícios das plantas e dos animais de estimação para as pessoas", lê-se na nota.packA equipa conta neste momento com três elementos e, para além da loja online, vai avançar com uma loja física em 2021.