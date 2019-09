Curso de piloto começa em Viseu

Dezassete jovens começaram ontem o curso de aviação civil em Viseu. A parte teórica será ministrada no Instituto Piaget, enquanto a componente prática se desenvolverá no Aeródromo Gonçalves Lobato, na cidade.O curso custará a cada formando 59 500 euros e durará dois anos. Será da responsabilidade do IFA - Aviation Training Center, que encontrou em Viseu condições para descentralizar a formação."Procurávamos sair dos grandes centros para ministrar a formação de pilotos de aviação comercial e encontrámos em Viseu condições logísticas muito boas", referiu José Madeira, CEO do IFA - Aviation Training Center. Os 17 futuros pilotos de aviação estão com muitas expectativas não só para o curso, como sobre o futuro profissional."Estou muito feliz porque vou cumprir um sonho. Viseu é uma cidade muito boa", disse Sara Gomes, de 23 anos, de Lisboa. "Estou confiante no futuro", garantiu Paulo Correia.O presidente da Câmara de Viseu esteve presente no início do curso e realçou o investimento realizado no aeródromo. "É o resultado do percurso feito com os pés bem assentes na terra", afirmou Almeida Henriques.A Câmara de Viseu investiu 1,5 milhões de euros no desenvolvimento e criação de infraestruturas no aeródromo de Viseu, que em 2018 registou 10 mil movimentos. "Será o aeródromo mais qualificado do País", garante o autarca."Não queremos um aeroporto, queremos ter um aeródromo internacional, mas é preciso que o Estado ajude neste caminho", reclama Almeida Henriques, presidente da Câmara de Viseu.Depois do curso de piloto de aviação comercial, segue-se já em outubro o de tripulantes de cabine e, em janeiro de 2020, o de manutenção de aviões.