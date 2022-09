Todas as licenciaturas da Universidade Católica Portuguesa têm um contingente especial de acesso destinado a descendentes de "beneméritos insignes da instituição", esclareceu esta terça-feira a universidade.Em causa está o facto de um aluno que entrou no mestrado integrado em Medicina com uma nota de candidatura de 15,81 valores , abaixo dos 16,89 valores do último colocado através do concurso geral, bem como da média de 19 dos 20 candidatos com admissão condicionada.