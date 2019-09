Cursos em Instituto Educativo de Souselas sem alunos

O Ministério da Educação aprovou a criação de dois cursos com planos próprios numa escola privada que não funciona nem tem alunos e que vai ser transformada num lar de idosos.A portaria 274/2019, publicada em Diário da República a 27 de agosto cria os cursos de Telecomunicações e Redes, e Cabeleireiro e Assessoria de Imagem no Instituto Educativo de Souselas, Coimbra.A proposta dos cursos entrou há quatro anos e meio, mas com os cortes nos contratos de associação a escola perdeu os alunos, noticia o Diário As Beiras.Apesar das evidências, o Ministério da Educação disse aoque a escola "continua em funcionamento" e que a abertura dos cursos "dependerá da inscrição de alunos".O diretor Manuel Duarte diz ter apenas "três ou quatro inscrições".