Cursos pré-Bolonha sem grau de mestre

Manuel Heitor diz que essa equiparação nunca esteve em cima da mesa.

Por Sónia Trigueirão | 01:30

Quem se licenciou até ao ano letivo de 2006/2007, antes da reforma de Bolonha (que uniformizou os graus académicos e a duração dos cursos na Europa), não vai ter o curso equiparado a mestrado, como chegou o Governo anunciou, há seis meses.



Segundo o jornal 'Público', a equiparação devia estar no novo regime jurídico de graus e diplomas do Ensino Superior, mas este foi publicado em Diário da República sem referência a essa situação.



O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior afirmou ontem que a equiparação "nunca esteve em causa". Manuel Heitor disse ainda que, entre os países que aderiram ao processo de Bolonha, não houve qualquer mudança. Uma licenciatura não passou a ter o mesmo valor de um mestrado. E acrescenta que "o que esteve em discussão pública entre março e junho foi uma proposta específica da Ordem dos Engenheiros, para a qualificação do mercado de trabalho de licenciados em concursos internacionais, e foi acordado que esse processo seria tratado no quadro de qualificações".



A Federação de Sindicatos da Administração Pública e a Ordem dos Engenheiros criticam o que entendem ser um recuo do Governo na equivalência dos licenciados pré-Bolonha a mestres. O CDS-PP já entregou no Parlamento um pedido de audição ao ministro.