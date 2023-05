O custo das obras para a construção da Linha Rubi do Metro do Porto subiu cerca de 50% para 450 milhões de euros, face aos 299 milhões inicialmente previstos, disse esta sexta-feira o presidente da transportadora. “Estaremos a falar de uma empreitada, em números redondos, que rondará os 450 milhões de euros, tudo.O processo ‘chave na mão’, sem material circulante”, afirmou Tiago Braga, numa visita às obras da Linha Rosa do metro, junto ao Hospital de Santo António, no Porto, onde anunciou também que o concurso público desta empreitada será lançado na próxima semana.