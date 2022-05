Custo das matérias-primas condiciona fogo-de-artifício nas festas populares do Norte

Aumentos de 400% no preço dos nitratos, falta de mão de obra e menor disponibilidade financeira dos municípios ameaçam condicionar os espetáculos pirotécnicos nas festas populares na região Norte, revelou esta quinta-feira uma associação do setor.

O presidente da Associação Portuguesa dos Industriais de Pirotecnia e Explosivos (APIPE), Carlos Macedo, explicou à Lusa que o fogo-de-artifício vai voltar aos céus nas festas populares, mas existe a forte possibilidade de "não ter nem a mesma qualidade nem dignidade, devido ao forte aumento dos preços das matérias-primas, conjugado com outras dificuldades".

Carlos Macedo começou por admitir que, na região, o "volume de encomendas está ao nível da pré-pandemia", mas logo trouxe outros fatores, alegando que "as boas expectativas esbarram no facto de a mão de obra ter sido reduzida devido à emigração e ao desemprego".

Nessa equação, continuou, as empresas do setor debatem-se ainda com duas situações muito complexas, primeiro o preço das matérias-primas, que cresceu muito", apontando como exemplo "os nitratos, cujo preço subiu 400%", e outros produtos ligados à pirotecnia que hoje representam um custo "40% maior".

"A juntar a isto há ainda o facto de não se conseguir fazer repercutir esses custos no processo dos eventos", relatou Carlos Macedo, que representa 30 empresas do setor.

Esta realidade já é do conhecimento de quem contrata, revelou o dirigente da APIPE, dando conta que há "municípios que estão a fazer consultas preliminares baseadas nos preços de 2019" depois de os primeiros concursos que lançaram "terem ficado vazios, por não ser possível praticar o mesmo preço".

Noutros casos, por exemplo as comissões de festas, "estão a reduzir o material comprado, o que faz com que as festas não tenham a mesma qualidade e dignidade", lamentou.

Outro fator contributivo para uma retoma difícil, assinalou Carlos Macedo, decorre do "aumento significativo do salário mínimo nacional, que puxou todos os salários para cima" quando as empresas "tentam ressurgir após dois anos muito difíceis".

Rui Resende, proprietário da Pirotecnia Resende, em Gondomar, no distrito do Porto, partilhou à Lusa a mesma sensação de "normalidade" nas encomendas para as festas populares, bem como a contingência de os preços agora praticados "serem muito maiores do que em 2019".

Segundo o responsável, materiais como a "pólvora e todos os componentes usados na pirotecnia subiram muito de preço", apontando como exemplo o "perclorato, que está quase o dobro do preço de há dois anos".

Assumindo estar a "fazer um pequeno esforço para não subir muito os preços", argumentando que "não se pode aumentar tudo de uma vez", Rui Resende admite, contudo, que a subida dos preços "seja mais forte com o avançar do ano".

O empresário acrescentou outro fator de peso na preparação dos orçamentos para os espetáculos pirotécnicos, revelando que, "em 2021, houve um aumento de sete mil euros por contentor", uma realidade incontornável quando os "fornecimentos chegam da China e da Índia", assinalou.

"Ainda não temos desistências entre os nossos clientes, pois há aqueles que podem aumentar o investimento porque nos últimos dois anos não investiram, enquanto outros optam por reduzir no material contratado", disse.