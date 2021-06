Custo dos medicamentos é a principal dificuldade de acesso à Saúde, revela relatório

Os custos com medicamentos são a principal dificuldade financeira no acesso aos cuidados de saúde e na classe socioeconómica mais baixa aumentou para 15% em três anos a percentagem das pessoas que deixaram de comprar fármacos de que precisavam.

De acordo com o relatório "Acesso a cuidados de saúde -- As escolhas dos cidadãos 2020", hoje divulgado, a situação melhorou e entre 2017 e 2020 passou, em média, de 10,7% para 5,4% a proporção de pessoas que deixou de comprar medicamentos de que necessitava, pelo menos uma vez no ano, mas há desigualdades socioeconómicas relevantes e a percentagem aumentou de 11% para 15% na classe socioeconómica mais baixa.

O mesmo aconteceu quando se perguntou quem deixou de ir a uma consulta médica ou de fazer um exame por falta de dinheiro, com um aumento de 7% (2017) para 10% (2019) na classe socioeconómica mais baixa.