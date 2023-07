D. Américo Aguiar afastado, para já, da sucessão a D. Manuel Clemente

D. Américo Aguiar, que vai ser promovido a cardeal, fica impossibilitado, para já, de substituir o patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, que deixa o lugar nos próximos meses.O papa Francisco revelou que o atual bispo auxiliar de Lisboa e presidente da Fundação das Jornadas Mundiais da Juventude vai ser promovido no Consistório para a criação de novos cardeais, no dia 30 de setembro.D. Manuel Clemente completou, na semana passada, 10 anos à frente do Patriarcado e vai abandonar o cargo por limite de idade. Fez 75 anos no dia 6 de julho, idade canónica para pedir a resignação.Em abril, na Missa Crismal, D. Manuel Clemente anunciou que estava a celebrar a última Páscoa como patriarca de Lisboa.