D. Américo Aguiar, que será criado cardeal pelo Papa Francisco a 30 de setembro, apresentou as novas armas de fé, com o brasão cardinalício, do designer heráldico italiano Giuseppe Quattrociocchi.“Para além do galero cardinalício, constituído por 30 borlas e que é a marca de todos os cardeais da Igreja, o novo brasão ostenta as cores da bandeira portuguesa: o vermelho, cor do sangue e associada ao martírio e à especial missão que é confiada aos membros do colégio cardinalício; o verde, símbolo da esperança que aponta para Cristo Vivo e ainda uma cotica ondulada de ouro, numa evocação da JMJ Lisboa 2023”, explicou à Agência Ecclesia.