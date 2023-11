O cardeal D. Américo Aguiar manifesta-se apreensivo com a atual crise política e lamenta a generalização de suspeitas sobre quem desempenha cargos públicos. “Por amor de Deus, não andemos até 10 de março a discutir o caso ‘Influencer’”, afirmou.









“Com o continuar disto, não sei se daqui a cinco ou 10 anos teremos pessoas disponíveis para ser candidatas às juntas, às câmaras, a deputado e ao Governo. Temos de dizer isto com toda a coragem: os eleitos ganham mal”, sublinhou D. Américo Aguiar. “Ganha mal quem recebe o salário mínimo e ganham mal muitos outros. Toda a gente ganha mal, com a exceção de poucos”, reforçou.

“Preocupa-me muito o que estamos a viver e não sei quem é o maestro. Quem é o maestro disto? Estamos a dinamitar tudo: são os professores, são os polícias, são os juízes, são os políticos, é a Igreja...”, adiantou, em entrevista à Renascença e à Ecclesia.





O cardeal e bispo de Setúbal criticou também os ataques dos jovens ativistas pelo clima – “um dia isso vai correr muito mal, quando em vez de tinta for uma faca” – e manifestou preocupação, no que diz respeito à sua diocese, com a violência doméstica e os jovens ‘nem-nem’, que não trabalham nem estudam.