Américo Aguiar, novo bispo de Setúbal, vai este sábado receber, das mãos do Papa Francisco o anel e o barrete cardinalício, tornando-se, aos 49 anos de idade, o segundo mais jovem cardeal do mundo.Este consistório, em que vão ser feitos 21 novos cardeais, vai, excecionalmente, decorrer na Praça de São Pedro, em vez de na basílica, como é tradição. O bom tempo que se faz sentir na capital italiana permitiu a realização no exterior desta celebração simbólica.