D. Duarte reza pelo Papa Francisco

O pretende ao trono, D. Duarte de Bragança, comentou esta quinta-feira no final da missa de Corpo de Deus, na Sé de Lisboa, o estado de saúde do Papa Francisco.

"Uma pessoa que chega a essa idade tem de estar preparada para o chamamento de Deus. Rezo pelo Santo Padre e peço que ele consiga cumprir a sua missão".





D.Duarte revelou agrado pelo bispo de Díli, em Timor –Leste, Virgílio do Carmo Silva, ter sido ordenado cardeal pelo Papa. Posição no seio da Igreja Católica que permite a participação na eleição do papa, podendo também ser elegível, por ter menos de 70 anos.