D. José Tolentino de Mendonça pede “vida longa” ao Papa Francisco

Com "humildade e desprendimento" e "de mangas arregaçadas para servir o Papa". É assim que D. José Tolentino de Mendonça encara a missão que este sábado o Papa Francisco lhe confia, elevando-o à dignidade de cardeal e tornando-o um dos seus conselheiros e colaboradores mais próximos.O Consistório deste sábado no Vaticano é extremamente importante para a Igreja Católica portuguesa, uma vez que, na cerimónia marcada para as 15h00, há mais um português a receber o anel e o barrete cardinalícios e, dessa forma, Portugal passa a ter, pela primeira vez na sua História, cinco elementos no Colégio Cardinalício, três dos quais com direito a voto na escolha do Papa num futuro conclave."Estou aqui, com o que sou, venho arregaçar as mangas e servir, ser um cardeal entre os outros", referiu o arcebispo madeirense aos jornalistas. Sobre o papel que poderá desempenhar num eventual conclave, optou por pedir "vida longa" ao Papa Francisco.No conclave, o Papa Francisco vai criar 13 novos cardeais. O arcebispo D. José Tolentino de Mendonça, de 53 anos, será o segundo a receber o anel e o barrete cardinalícios. É o segundo cardeal mais jovem da Igreja.A partir de este sábado, D. José Tolentino de Mendonça é o quinto cardeal português, a par de D. Manuel Clemente, D. António Marto, D. José Saraiva Martins e D. Manuel Monteiro de Castro.A ministra da Justiça, Francisca van Dunem, representa o Governo. Miguel Albuquerque, presidente do Governo da Madeira, também estará presente.