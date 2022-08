D. Manuel Clemente terá colocado lugar à disposição durante encontro com Papa Francisco

O encontro desta sexta-feira entre D. Manuel Clemente e o Papa Francisco, na Casa de Santa Marta, no Vaticano, ocorreu a pedido do patriarca de Lisboa. O cardeal sabia que o Pontífice queria saber tudo sobre a polémica dos abusos sexuais em Portugal , que ganhou projeção quando Francisco visitava o Canadá, e, na primeira oportunidade, foi a Roma confessar tudo ao Papa.

O Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, terá colocado o lugar à disposição durante o encontro com Papa Francisco, avança este sábado o jornal O Nascer do Sol.Aconteceu durante o encontro entre os dois para discutir os últimos casos de alegados abusos sexuais por padres e encobrimento por parte da hierarquia. Citando fonte próxima do bispo de Lisboa, o jornal revela ainda que a reunião serviu para discutir a continuidade do cardeal no cargo, mostrando-se este disponível para sair já se o Papa assim entendesse.