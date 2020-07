D. Manuel Linda está em confinamento durante 14 dias

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 12.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento



O bispo do Porto, D. Manuel Linda, está em confinamento nos próximos 14 dias, num quarto isolado da Casa Episcopal, na cidade do Porto. D. Manuel Linda justifica esta decisão por ter estado em contacto, numa reunião pastoral, com “uma pessoa que veio a testar positivo à Covid-19”.O bispo do Porto realizou teste ao SARS-CoV-2 que, entretanto, veio a revelar-se negativo. No entanto, “por motivo profilático social” ...